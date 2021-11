Pubblicità

Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina per mettere in sicurezza il prospetto di un palazzo di via Guglielmo Marconi da cui si sono staccati calcinacci e porzioni di intonaco. Nessun danno a cose o persone. In via Marconi è intervenuto anche un equipaggio della Polizia municipale per regolamentare il flusso veicolare in zona.