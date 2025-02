Sono riprese da pochi minuti le operazioni di ricerca dei cadaveri segnalati nel mare sotto il castello di Palma di Montechiaro. L’intervento è durato fino alle 23 di ieri ma sia per la scarsissima visibilità che per le condimeteo avverse, è stato sospeso di concerto con la Capitaneria di Porto. Ieri sera, a causa delle condizioni meteo, non è riuscito ad arrivare sul posto il mezzo aereo. Al momento della sospensione delle ricerche, non era stato ritrovato nessun corpo. Impegnate anche associazioni di volontariato.