È stato ritrovato in un tratto tra Cannatello e Zingarello il cadavere della trentottenne favarese Marianna Lo Bello.

La donna era stata inghiottita da acqua e fango lo scorso uno ottobre durante l’alluvione che ha messo in ginocchio Favara. Le ricerche della donna, 38 anni, madre di tre figli, sono andate avanti per quasi venti giorni. Stamattina alcuni cacciatori, impegnati in una battuta, hanno fatto la macabra scoperta. Il corpo, secondo prime ricostruzioni, era in un canale di scolo che conduce a mare.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno blindato un intero quartiere chiudendo tutte le vie d’accesso. Presenti anche i Vigili del fuoco ed il personale sanitario. Il pm di turno, Gaspare Bentivegna, è arrivato sui luoghi. I familiari, appresa la notizia, hanno raggiunto il luogo per il riconoscimento; la presenza dei tatuaggi, uno dei quali al polso, è stato utile per confermare che il corpo fosse quello di Marianna.

Le ricerche di Marianna hanno tenuto con il fiato sospeso un’intera provincia che ha pregato ogni giorno per il suo ritrovamento.

Fonte grandangoloagrigento.it