Butera si prepara a vivere tre giorni ricchi di iniziative e appuntamenti. Dal 3 al 5 Ottobre andrà infatti in scena la 15° edizione della sagra eno-gastronomica “Butera a Tavola” con i prodotti tipici del territorio. Degustazioni, percorsi sensoriali, concerti live, spettacoli itineranti, mostre e gonfiabili per bambini animeranno il centro storico della città. La tre giorni prevede anche la presenza di artisti importanti: due su tutti, i Modena city Ramblers che saranno ij concerto il 4 Ottobre e il comico Uccio de Santis che si esibirà invece il 5 Ottobre. Saremo presenti anche noi di Lanterna Tv. La serata inaugurale della manifestazione fortemente voluta dal Sindaco Zuccalà e dall’assessore Donzella verrà infatti trasmessa in diretta streaming sul nostro canale YouTube.
