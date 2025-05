Il busto reliquiario di Sant’Angelo domani mattina verrà portato in processione. Dalle 10,30 prenderà via il pellegrinaggio che partirà dalla Chiesa del Purgatorio per giungere all’interno del Santuario diocesano con la presenza del Masci Sicilia domani radunato a Licata. Dalle ore 11 è poi prevista la Santa Messa.