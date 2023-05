Pubblicità

Quello della pizza in Italia è un settore che non conosce crisi. Del resto, si tratta di uno dei simboli del Made in Italy conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. I dati Coldiretti, resi noti durante l’annuale Pizza Day dello scorso Gennaio, ci raccontano un mondo che fa registrare numeri da capogiro e che ad oggi vale circa 15 miliardi all’anno.

Nel nostro Paese ci sono 121 mila locali in cui si prepara la pizza che danno lavoro a oltre 100.000 persone a tempo pieno e ad altrettante durante il weekend e le festività. Il numero di pizze sfornate durante l’anno supera i 2,5 miliardi e ciò dimostra che si tratta di uno dei piatti preferiti della tradizione.

Per questo motivo, quella di aprire una pizzeria in Italia rimane sempre un’ottima idea di business, a patto che si sappia come procedere e quali sono gli errori da non commettere. Per questo motivo, la prima scelta da fare è che tipo di pizzeria aprire. Una classica, con tavoli a sedere, una da asporto o una che vende pizza al taglio? Tra tutte, l’ultima soluzione è quella che dovrebbe stuzzicare di più lo spirito imprenditoriale, soprattutto quando si decide di aprire in una zona frequentata da studenti, lavoratori o da turisti che passeggiano per la città. Mangiare un pezzo di pizza al volo può essere l’idea giusta per un pranzo veloce o per uno snack carico di gusto.

Per avviare questo tipo di business, può essere di aiuto leggere risorse utili come la guida di Contributi PMI su come fare per aprire una pizzeria al taglio, così da avere le idee chiare su tutti i passaggi e soprattutto sulla burocrazia. Questo è il primo step da prendere in considerazione, qualsiasi sia l’idea imprenditoriale da sviluppare.

Entrando nel vivo, la scelta della posizione è fondamentale. È importante trovare un punto strategico, posizionato nei pressi di un’area di grande affluenza. Si può optare per un centro commerciale, una stazione ferroviaria o, ancora, si può scegliere una zona nei pressi di una scuola, di uffici o nel centro di una città che ha turisti e tanta gente di passaggio. Quello che importa è che la scelta garantisca una buona visibilità all’attività così da riuscire ad attrarre un numero elevato di clienti.

Dopo aver scelto la posizione ideale e aver individuato il locale perfetto arriva il momento di scegliere l’arredamento e l’attrezzatura. In questo caso consigliamo di investire in una cucina efficiente che sia ben equipaggiata e che abbia un ottimo forno. Quando si propone la pizza al taglio è anche importante la scelta di un bancone da esposizione, che permetta di mettere in bella mostra tutte le creazioni. Ce ne sono alcuni che lasciano il cibo tiepido e in questo caso sono una soluzione perfetta, poiché permettono di conservare i tranci più a lungo e pronti per essere gustati.

Tanti dettagli per un unico obiettivo: offrire un ottimo prodotto che si faccia riconoscere e apprezzare per avere un business di successo.