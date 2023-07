Pubblicità

Anche quest’anno, l’amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, guidata dal sindaco Stefano Castellino, ha istituito il bus gratuito per la zona della movida, a Marina di Palma. Il collegamento è già disponibile e proseguirà fino al prossimo 27 agosto nei giorni di venerdì, sabato e domenica. L’iniziativa è stata chiamata “Movida in sicurezza”. Dal centro cittadino il bus consentirà di raggiungere la località di Marina di Palma attraversando Capreria e ritornare in Città a fine serata.

Per il ritorno la fermata a Capreria è su richiesta.

“Si ringrazia – dice il primo cittadino palmese – la società Autolinee Scerra per la collaborazione. Gli orari e le fermate delle corse sono riportate nelle immagini di questo post. Godiamoci l’Estate in sicurezza”.