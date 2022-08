Pubblicità

“Auspico un rapido conferimento di incarico al nuovo comandante della Polizia municipale. Il nostro è un territorio dalle mille complessità e un ruolo così importante non può restare a lungo scoperto”.

A dirlo in una nota è il consigliere comunale di opposizione, Andrea Burgio.

“Apprendiamo da un documento della Segreteria Generale che dal 28 luglio scorso la dottoressa Giovanna Incorvaia non ricopre più l’incarico di responsabile del comando di Piazzale Libia visto il suo imminente trasferimento ad altra istituzione. Nel ringraziarla per l’impegno profuso nonostante le mille difficoltà economiche e gestionali, sollecito l’amministrazione comunale ad individuare e nominare nel più breve tempo possibile il suo sostituto. Viabilità, occupazione abusiva di suolo pubblico, redazione di un piano traffico più funzionale sono tutti aspetti che non possono essere lasciati in un limbo”.