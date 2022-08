Pubblicità

“Intervengano l’ufficio Igiene di Licata e le altre autorità competenti perché in questa condizione non si può andare avanti un solo altro giorno. C’è spazzatura ovunque, c’è un caldo asfissiante ad aggravare la situazione, ogni quartiere fa i conti con la presenza di topi e parassiti. Siamo sull’orlo di una emergenza igienico-sanitaria”.

Ad affermarlo in una nota è il consigliere comunale di opposizione, Andrea Burgio.

“Le isole ecologiche così per come operano adesso non vanno nella giusta direzione e alla lunga segneranno un insuccesso. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, riceviamo continuamente segnalazioni relative al fatto che in alcuni quartieri il servizio non funziona bene con i mastelli non ritirati a cadenza quotidiana. Sappiamo che le svolte radicali hanno bisogno di tempo per essere metabolizzate, e che la popolazione ha il suo concorso di colpa, ma quella che sta per concludersi è stata l’estate peggiore anche dal punto di vista sanitario”.