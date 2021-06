Pubblicità

Il consigliere comunale Andrea Burgio aderisce al progetto politico di forza Italia e vede nell’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, presidente della VI commissione Sanità all’Ars nonché commissario provinciale di Forza, un ottimo punto di riferimento

“Sono rimasto colpito dal modo genuino dell’onorevole La Rocca Ruvolo di fare politica, al servizio della collettività e pronta ad intestarsi delle battaglie di nobile interesse socio-politico-culturale – dichiara Andrea Burgio –

Ci tengo a precisare che sarò al fianco dell’on Ruvolo e nelle scelte che verranno portate avanti da Forza Italia. Da recenti interlocuzioni, l’onorevole ha già preso degli impegni, nel limite del realizzabile, per svariate problematiche con cui si trova a fare i conti la nostra città. In primis per l’ospedale San Giacomo d’Altopasso di cui sono note carenze di organico e problemi di varia natura. Sono onorato di essere stato indicato come suo referente in città e ho accettato l’invito a lavorare insieme all’interno di Forza Italia per il bene comune della nostra collettività”.

“Sono molto soddisfatta del fatto che il consigliere Burgio sia vicino alla mia posizione e quindi a quelle di Forza Italia – le parole dell’onorevole La Rocca – garantisco il mio massimo impegno e quello del partito per tutto ciò che verrà discusso all’assemblea regionale che riguardi Licata. Ho avuto modo di conoscere Burgio, un giovane consigliere comunale con capacità e tanta voglia di fare per la propria città”.