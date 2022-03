Pubblicità

Il Comune di Licata intende concedere ai nuclei familiari residenti, dei buoni spesa/voucher finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento di beni di prima necessità quali alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica e bombole del gas.

Ad annunciarlo il Sindaco Giuseppe Galanti e l’Assessore con delega ai Servizi Sociali Calogero Scrimali.

I buoni spesa per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario di: 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona; 400,00 € per un nucleo composto da due persone 600,00 € per un nucleo composto da tre persone; 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone e 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.

L’istanza potrà essere presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare, residente nel Comune di Licata e che presenta le seguenti condizioni:

– non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere;

– non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, (Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità; CIG, pensione, ecc.);

– nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico o di buoni spesa erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19 per un importo inferiore rispetto ai valori unitari previsti.

L’interessato potrà presentare domanda, dalle ore 09:00 del 26 marzo alle ore 12:00 dell’8 aprile 2022 esclusivamente online accedendo al sito internet del Comune di Licata all’indirizzo www.comune.licata.ag.it

registrandosi sulla piattaforma telematica “Social Help buoni spesa online” e compilando il modulo disponibile al link: https://app.socialhelp.it/licata

Il “buono spesa” sarà spendibile negli esercizi commerciali aderenti, presenti nel Comune di Licata (l’elenco sarà pubblicato sul sito internet comunale – portale SocialHelp), esclusivamente per l’acquisto di generi di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas) e sarà corrisposto per il periodo dell’emergenza e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo assegnato al Comune di Licata.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici del Distretto Socio-Sanitario D5 esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo [email protected]