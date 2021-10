Pubblicità

La professoressa Franca Carrubba – da poco sottoposta ad un intervento chirurgico – ha voluto ringraziare ed elogiare il primario di Ortopedia Alberto Rapisarda e il personale operante nell’unità operativa del San Giacomo d’Altopasso. “Ci tengo a ringraziare il dottore Alberto Rapisarda per la bravura e la professionalità con cui ha trattato il mio caso – le parole della docente Franca Carrubba – ne voglio inoltre far risaltare il lato umano oltre che professionale. Il reparto di Ortopedia dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso e il personale che vi lavora all’interno non ha nulla da invidiare a quelli di altri ospedali e ne consiglio vivamente la scelta”.