“Bulli e Bulle non si nasce. Diciamo no al bullismo”. E’ questo il tema di un incontro-dibattito organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” diretto dalla preside Amelia Porrello. L’appuntamento è inserito “nell’ambito delle iniziative per il contrasto al bullismo e per una cittadinanza solidale concordate con le Istituzioni Scolastiche di Licata, componenti della rete R.E.P. ed in ottemperanza al Piano della nostra Scuola per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo”. L’incontro si terrà questo pomeriggio, alle ore 18, in streaming in diretta Facebook sulla pagina OrientaFermi. Questo il parterre. La scuola fa sapere infatti che relazionano: il Dott. Giuseppe Raffa – Pedagogista Coordinatore Ambulatorio Antibullismi dell’Asp di Ragusa; la Dott.ssa Viviana Beninati – Responsabile di SOS Il Telefono Azzurro Onlus; il Colonnello Vittorio Stingo – Comandante Provinciale Carabinieri di Agrigento; il Capitano Francesco Lucarelli – Comandante Compagnia dei Carabinieri di Licata; il Capitano Marco La Rovere – Comandante Compagnia dei Carabinieri di Agrigento. Per il Fermi, modera e coordina l’incontro la Professoressa Giuseppina Incorvaia – Referente Bullismo e cyberbullismo. La regia è affidata alla Professoressa Giovanna Cavaleri. Gli ospiti sono tutti importanti e molto qualificati per affrontare le tematiche del dibattito. Non è la prima volta che il Fermi organizza appuntamenti simili su temi di grande impatto sociale come può essere per esempio quello del bullismo che verrà affrontato nel corso dell’incontro via web di lunedì. Appuntamento pertanto fissato per questo pomeriggio a partire dalle ore 18 quando l’evento verrà trasmesso via web.