Il Collettivo Controvento ha protocollato presso il Comune un’istanza per la riparazione del manto stradale, per l’illuminazione di Piano Cannelle e della strada sulla discesa di Via Appennini nel Quartiere “Conceria”.

“Presentiamo questa sollecitazione, a seguito di diverse segnalazioni da parte dei residenti – scrive il Collettivo – i cittadini della “Conceria” lamentano della mancanza di una strada che risulterebbe stata fatta molti anni fa, ma che in realtà non ha mai visto dell’asfalto; questa via risulterebbe cruciale per il traffico del quartiere.

La situazione risulta allarmante a Piano Cannelle – continuano – dove i crateri lunari hanno preso il posto della carreggiata e l’illuminazione pubblica è una chimera, con un grande rischio per l’incolumità pubblica. Ci auguriamo che l’Amministrazione si faccia carico al più presto della sistemazione di queste situazioni di emergenza, noi rimarremo in allerta affinché questa condizione possa essere risolta”.