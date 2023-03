Pubblicità

Continua a cedere la pavimentazione stradale nel popoloso quartiere di Fondachello-Playa. Dai residenti, arriva l’ennesima segnalazione relativa all’apertura di una vasta buca all’altezza di via Maresciallo Casano. L’estensione della lesione è cresciuta di giorno in giorno con pregiudiziali anche per la viabilità.