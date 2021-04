La pavimentazione stradale lascia a desiderare in varie parti del territorio. Un’ultima segnalazione al nostro giornale arriva da corso Argentina, all’altezza della vecchia Giummarella. “Abbiamo segnalato al Comune il problema – spiega il residente Vincenzo Vedda – ma finora non abbiamo avuto riscontro. È un pericolo per gli automobilisti, per i centauri ma anche per i tanti pedoni che quotidianamente attraversano questa zona. Chiediamo nuovamente un celere intervento di sistemazione di questo tratto di strada”.