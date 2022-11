È un brutto incidente quello verificatosi in corso Serrovira, all’altezza dell’incrocio con via Amendola. Cause del sinistro in corso di accertamento. Una vettura si e’ capovolta, si tratta di una Panda di colore grigio. Sul posto e’ confluito un equipaggio dei Carabinieri della Compagnia di Licata.

Notizia in aggiornamento.