Brutto incidente stradale lungo la strada statale 115 al bivio di Naro. Coinvolti un’auto, una lancia Ypsilon e un camion; il bilancio è di un ferito, si tratta di un uomo di 45 anni di Palma di Montechiaro che è stato estratto dall’abitacolo dai Vigli del fuoco. Fortunatamente non versa in pericolo di vita, ha riportato varie ferite ed è stato trasferito in ospedale a bordo di in ambulanza del 118. Ad occuparsi della dinamica del sinistro stradale i Carabinieri della sezione Radiomobile di Agrigento. Illeso il camionista. Traffico parzialmente bloccato.