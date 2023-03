Pubblicità

Giornata complessa per la viabilità extraurbana. In più punti della Strada Statale 115 si sono infatti verificati incidenti stradali. L’ultimo intorno alle 14,30 all’altezza del curvone di Poggio di Guardia tra Licata e Gela. Per cause in corso di accertamento, a scontrarsi sono stati una Panda ed un furgoncino da lavoro. Contusi i due automobilisti, mentre i mezzi hanno riportato seri danni alla carrozzeria. Sul posto ha operato la Polizia. A risentirne pesantemente la viabilità con lunghe code di veicoli.