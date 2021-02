Favara – I Carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato un 37enne e denunciato un 60enne per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di rifiuti. E’ stata scoperta una discarica abusiva che, al momento dell’arrivo dei Carabinieri, stava andando in parte a fuoco. I dettagli condivisi nel corso della conferenza stampa tenuta dal comandante interinale della Compagnia, Tenente Alberto Giordano.