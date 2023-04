Pubblicità

Gran lavoro per i Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina durante la notte appena trascorsa. In fiamme è andata buona parte dell’ammasso di rifiuti accumulati nei pressi di via Torregrossa. Il cumulo è cresciuto a dismisura nelle ultime settimane e c’è il concreto rischio di una bomba ecologica a livello igienico-sanitario. Il fumo generato dalla combustione della spazzatura era visibile a grande distanza.