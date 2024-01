Pubblicità

Per ragioni di sicurezza è stata momentaneamente chiuso al transito veicolare la bretella che porta al ponte sulla Foce del fiume Salso. Le piogge di ieri e di questa mattina hanno infatti finito per allagare la bretella con il concreto rischio che vetture ed automobilisti potessero restare in panne. Il tratto di strada, non nuovo a simili situazioni, verrà riaperto non appena il livello dell’acqua sarà sceso.