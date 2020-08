“Oltre alla ormai normale discarica abusiva e abbandonata – commenta amaro un residente della zona – un altro pericolo è l’erba alta che invade gran parte della carreggiata. Negli anni passati veniva ripulito il tratto prima della stagione estiva. Quest’anno non è stata espletata nemmeno questa banale manutenzione ordinaria. Il rischio di incidente per chi transita in auto, in scooter o in bici è altissimo”. E’ questo l’amaro commento di un residente alla Rocca sulle indecorose condizioni della bretelle in uscita dalla località balneare.