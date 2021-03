“Bread & Storm”: con questo nome il team degli alunni della 3°A sc. del Liceo “Vincenzo Linares” di Licata partecipa al progetto “A scuola di OpenCoesione” 2020-21. Il loro compito è quello di monitorare un intervento finanziato dalle politiche di coesione dell’Unione Europea, per verificare come queste intervengono per migliorare il contesto sociale. Gli studenti del Linares hanno scelto di occuparsi del potenziamento delle infrastrutture e, più precisamente, del centro polifunzionale di via Panepinto, atto a gestire situazioni di emergenza e a garantire alla comunità riparo e accoglienza in caso di calamità.

Precisi e ben definiti i loro ruoli: Salvatore è il project manager, Samuele e Francesco sono gli analisti, Valerio è lo storyteller e Martina B. è la designer; Angelo Pietro, Andrea e Giacomo sono i coder; Martina D., Angelo e Vincenzo gli scout; Clelia è la blogger; Greta, Roberta, Giorgia ed Emanuela le social media manager.

Per il nome del team si sono ispirati alla località in cui è stata costruita la struttura, cioè via Panepinto, quindi alla parola “pane”, simbolo di accoglienza, ma anche al libro “Pane e tempesta” di Stefano Benni, perché il centro rappresenta la salvezza (bread) dalle tempeste (storm) della vita.

I ragazzi hanno svolto una ricerca tanto impegnativa quanto stressante, per verificare quanti comuni, tra i 190 in Sicilia provvisti di un piano di intervento di protezione civile, avessero un’area polifunzionale di ammassamento e ricovero. Hanno racimolato questi dati contattando telefonicamente ognuno dei comuni in questione. Non sempre le risposte sono state soddisfacenti, ma hanno consentito loro di fare delle statistiche e di costruire dei grafici.

Con il loro lavoro questi ragazzi si augurano di trasformare i nostri concittadini e, in particolare i loro coetanei, in cittadini europei più consapevoli.

Se volete saperne di più, visitate il portale di “AScuoladiOpencoesione” e i loro social: Instagram, Facebook, Twitter e Tik Tok!

Blog https://breadandstorm.blogspot.com/?m=1