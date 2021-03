Che botta per Palma di Montechiaro. L’Asp di Agrigento ha comunicato al sindaco, Stefano Castellino, 25 nuovi positivi (adesso sono 87) e tre guariti. Un dato allarmante che ha costretto il primo cittadino a mandare una autovettura con tanto di megafono per tutte le vie e piazze cittadine, al fine di dire alla gente di rimanere a casa.

“A questo punto – dice Castellino – ordino ai miei concittadini di rimanere tappati a casa e di rispettare, quindi, le regole della zona rossa. Non è accettabile questa irresponsabilità ed assenza di rispetto per se e per ci sia accanto. Ho allertato le Forze dell’Ordine, che ringraziamo per la loro preziosa collaborazione, ma credo che non occorra una multa per far capire che si deve restare a casa. Ricordo che sono, assolutamente, vietati gli assembramenti e le feste ed è consentito uscire di casa solo per urgenza o motivi di lavoro o ancora di necessità”.