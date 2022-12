Pubblicità

Il Club Service Inner Wheel di Licata, sabato 3 dicembre alle 18 inaugurerà una postazione di Bookcrossing con l’installazione di una libreria a forma di casetta. Un modo per scambiare libri che consentirà così di non sprecarli e di condividerli, incentivando la lettura e le occasioni di convivialità.

“Un fenomeno socio-culturale, che avrà il suo inizio al Centro Commerciale San Giorgio con lo scopo di “trasformare il mondo in una biblioteca a cielo aperto”. All’ingresso del Centro, la libreria conterrà libri che ogni cittadino potrà prendere, leggere e riportare per poter essere in seguito letti da altri. Se si vuole tutti possono portare da casa un libro proprio – fanno sapere dal Club – Ogni libro contiene nel suo interno un suo valore intrinseco, non lasciamolo invecchiare nelle librerie di casa, facciamolo circolare così da poter condividere le esperienze come lettori con altri utenti che avranno la possibilità di prenderlo in prestito. La Presidente Anna La Rocca, formidabile bookcrosser, vi aspetta insieme alle socie Inner Wheel per condividere l’iniziativa”.