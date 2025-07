Inizia martedì 5 agosto 2025 alle 21 a Roccella Jonica, in Calabria, il breve Book Tour Estate 2025 del sociologo prof. Francesco Pira, che toccherà poi le città siciliane Barcellona P.G. (ME) il 6 agosto, Sampieri (RG) l’8 agosto, Santa Elisabetta (AG) il 20 agosto, Casteltermini (AG) il 29 agosto, Rometta (ME) il 5 settembre e Capo d’Orlando (ME) il 6 settembre.

“Sono davvero felice di incontrare chi ha letto o leggerà il mio ultimo lavoro. Di parlare con loro. Per un autore è sempre molto arricchente confrontarsi perché un libro dopo che lo scrivi lo consegni ai lettori. Ringrazio gli organizzatori delle rassegne che mi ospitano o chi ha voluto creare un evento per far conoscere questo mio volume”.

L’ultimo saggio “La Buona EduComunicazione”, scritto, per i tipi di FrancoAngeli da Francesco Pira , professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università di Messina, presenta i risultati della ricerca sul campo, che ha avuto come scopo quello di indagare il pensiero e/o l’esperienza, attraverso una serie di interviste, a dirigenti scolastici e a docenti che operano nelle principali regioni italiane, che hanno consentito di descrive una geografia di come il sistema educativo italiano si è adattato all’impatto delle nuove tecnologie. Un lavoro che può senz’altro contribuire al dibattito scientifico di matrice sociologica, finalizzato alla definizione di un approccio strategico all’educazione capace di governare i processi d’innovazione e non di adattarsi ai cambiamenti imposti dalle logiche del capitalismo digitale.

“Nel tempo – spiega il professor Pira- lo sviluppo di tecnologie mediali ha dato vita a strumenti e applicativi destinati soprattutto ai bambini e ai ragazzi, videogiochi, telefonia mobile, computer ecc., hanno modificato non semplicemente il modo di comunicare ma hanno trasformato profondamente le dimensioni del gioco, dell’apprendimento, della socializzazione. Da qui l’interesse ad avviare un percorso di ricerca incentrato sulle interazioni tra ragazzi, adolescenti e le nuove tecnologie in relazione allo sviluppo dei nuovi media e delle piattaforme tecnologiche. La tecnologia non è più un semplice strumento, ma ambiente relazionale”.

La prefazione del libro è firmata dal professor Pier Cesare Rivoltella ordinario di Didattica e Tecnologie dell’educazione presso l’Università di Bologna. Fondatore e attuale presidente della SIREM (Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale).

“Il libro di Francesco Pira si colloca scrive il professor Rivoltella – dentro questa dialettica di riflessione culturale. Lo fa sul piano teorico fornendo una lettura chiara e critica della tarda modernità soprattutto in relazione ai fenomeni di mediatizzazione e pervasività dei media nelle vite dei soggetti. In questa lettura il focus sono le famiglie e gli adolescenti, spie di un bisogno educativo che necessita di trovare risposte adeguate”.

I contenuti del volume si muovono in linea di continuità con il percorso di ricerca sociologica iniziato dall’autore Francesco Pira nel 1999 con l’obiettivo di contribuire alla comprensione dell’impatto della tecnologia sulle vite di preadolescenti e adolescenti.

L’autore , Francesco Pira, è condirettore della rivista Addiction & Social Media Communication e fa parte dei comitati scientifici di riviste e convegni, in Italia e all’estero. È stato coordinatore e responsabile scientifico per l’Italia del Progetto OIR sulla didattica inclusiva-Erasmus+ (Open Innovative Resources), finanziato dall’Unione Europea, che ha visto insieme le Università di Lublino (Polonia), Oviedo (Spagna) e Messina. È stato visiting professor e docente Erasmus e svolge progetti di ricerca preso atenei in Spagna, Polonia, Armenia e Georgia. Autore di oltre 80 pubblicazioni scientifiche, per i tipi della FracoAngelii ha pubblicato La violenza in un click (con C. Mento, 2023),Figli delle App(2020),La Net comunicazione politica (2012),Come dire qualcosa di sinistra (2009), La nuova comunicazione politica (con L. Gaudiano, 2007), Come comunicare il sociale (2005), Di fronte al cittadino (2000).