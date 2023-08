Pubblicità

Il Book Crossing ha una nuova postazione. Lo rende noto l’Inner Wheel Club Licata.

“Il Book Crossing, ideato e realizzato dall’Inner Wheel Club di Licata nell’anno 2022/23, cambia postazione. La libreria dal 17 agosto è collocata nell’androne del Palazzo di Città, usufruibile ai lettori nell’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali. Il Book Crossing è un posto dove i libri acquistano nuova vita. Ogni cittadino può prenderne uno, portarlo a casa per leggerlo e poi riportarlo. Se si vuole, per arricchire la libreria, ogni lettore può portare da casa propria qualche libro già letto per non farlo invecchiare nella libreria e così dargli una nuova vita. L’Inner Wheel Club ringrazia il Sindaco Avv. Angelo Balsamo, la vice sindaca Dott.ssa Francesca Platamone e l’assessore Dott.ssa Maria Sitibondo”.