Bonus Tari, un intervento del gruppo consiliare Restart-M5S.

Le bollette dei rifiuti potrebbero diventare più leggere per molte famiglie licatesi, grazie al nuovo Bonus TARI 2025, previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 24 del 21 gennaio 2025). A partire dal 2025, chi ha un reddito basso vedrà applicata direttamente in bolletta una riduzione del 25%, senza dover presentare alcuna domanda.

Questa è la novità più importante. Per beneficiare del bonus TARI, infatti, sarà sufficiente avere un ISEE non superiore a 9.530 euro. Tale soglia può salire a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico. I cittadini beneficiari che rientrano nei requisiti verranno identificati automaticamente dall’INPS che, tramite il Sistema Informativo Integrato, trasmetterà i dati ai gestori del servizio rifiuti, e lo sconto sarà applicato direttamente sulle bollette.

“Si tratta di un beneficio economico che rappresenta un’opportunità fondamentale per le famiglie licatesi. Non solo contribuirà ad alleviare il carico delle spese quotidiane, ma a migliorare la qualità della vita di chi fatica a sostenere le spese per i servizi essenziali.” dichiarano i consiglieri del gruppo Restart.- 5 Stelle. “È quindi cruciale che il Comune garantisca un’applicazione corretta e tempestiva di questo bonus, affinché ogni famiglia possa usufruire di questo aiuto economico senza problemi”.

Per questo motivo oggi il gruppo consiliare Restart – M5S ha protocollato un’interrogazione al Sindaco, chiedendo come l’Amministrazione Comunale intenda organizzarsi per applicare correttamente il nuovo “bonus TARI”. In particolare come intenda informare i cittadini, affinché siano consapevoli dei requisiti e delle modalità di applicazione.

È stata anche sollevata la questione della collaborazione tra il Comune e il gestore del servizio di raccolta rifiuti, per evitare che il bonus venga applicato in modo errato o non applicato affatto. Per tali ragioni è stato richiesto non solo di verificare se il gestore locale sia accreditato al sistema SGAte, che facilita l’accesso ai dati ISEE, ma anche di chiarire quali saranno le procedure alternative per garantire l’applicazione dello sconto.

Infine il gruppo consiliare ha chiesto se è intendimento dell’Amministrazione predisporre un ufficio dedicato o un punto di contatto dove i cittadini possano ottenere supporto, evidenziando la questione della trasparenza nell’applicazione del bonus: “È giusto che siano resi chiari i criteri di accesso e le modalità di verifica per evitare errori o ingiustizie. Riteniamo fondamentale che i cittadini licatesi possano usufruire pienamente di questo importante beneficio economico, senza difficoltà o incomprensioni”.

I Consiglieri del Gruppo Restart – 5 Stelle – Daniele Cammilleri, Fabio Amato, Viviana Dainotto, Eusebio Vicari, Elisa Cigna