Pubblicità

Restano ancora pochi giorni per la presentazione delle istanze relative all’assegnazione di un bonus di euro 1.000 per i figli nati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022.

Lo rende noto la dott.ssa Angela Silvana Burgio, Incaricata di Posizione Organizzativa del Settore Servizi Sociali del Comune di Licata.

Alla domanda, che dovrà essere redatta secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 46 e ss. del D.P.R. 28 dicembre 2000, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

Attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati, in corso di validità;

In caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

In caso di adozione, copia del provvedimento di adozione.

L’istanza dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Licata oppure tramite pec: [email protected] entro il termine perentorio del 18 maggio 2023.

L’erogazione del contributo sarà subordinata all’accredito delle somme da parte della Regione Sicilia.