Pubblicità

Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per la concessione del Bonus di € 1.000,00 per l’adozione o la nascita di un figlio nel corso dell’anno 2021.

Lo rende noto il Sindaco Giuseppe Galanti e l’Assessore ai Servizi Sociali Calogero Scrimali.

Possono presentare l’istanza un genitore o, in caso di impedimento di quest’ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno;

Residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto;

Nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;

Indicatore I. S. E. E. del nucleo familiare del richiedente non superiore a € 3.000,00. Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

L’istanza dovrà essere presentata:

entro e non oltre il 27.08.2021 per i nati dal 01.01.2021 al 30.06.2021;

entro e non oltre il 29.10.2021 per i nati dal 01.07.2021 al 30.09.2021;

entro e non oltre il 28.01.2022 per i nati dal 01.10.2021 al 31.12.2021;

All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

Fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000

Attestato indicatore I. S. E. E. rilasciato dagli uffici abilitati, in corso di validità;

In caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

Copia dell’eventuale provvedimento di adozione.

Il modello per la presentazione dell’istanza, può essere ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali di via Marianello, presso l’ufficio U. R. P. di piazza Matteotti o scaricato dal sito web del Comune all’indirizzo: www.comune.licata.ag.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’ufficio Servizi Sociali, sito in via Marianello, nei giorni: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle ore 12.