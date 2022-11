Il Coordinatore del Distretto Socio-Sanitario D5,Angela Silvana Burgio, rende noto che,su disposizione dell’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, per l’assegnazione del bonus al caregiver familiare non si terrà conto né nella certificazione ISEE né tanto meno della convivenza nello stesso nucleo familiare del soggetto affetto da disabilità grave o gravissima.

Il contributo economico equivale a 300 euro, e verrà erogato una sola volta per ogni istanza collocatasi in posizione utile fino ad esaurimento fondi.

L’istanza deve essere presentata al Distretto Socio-Sanitario D5 entro e non oltre le ore 13 del 1° dicembre 2022 con le seguenti modalità:

– presso l’Ufficio Protocollo dei comuni di Licata, piazza Progresso n. 10 e Palma di Montechiaro, in via Fiorentino n. 89;

– tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti ad uno dei seguenti indirizzi: [email protected] [email protected]

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Piano del Distretto Socio-Sanitario D5 ai seguenti numeri telefonici: Licata 0922/775817 e Palma di Montechiaro 0922/799228, oppuretramite mail all’indirizzo: [email protected]