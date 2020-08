“La vicenda dei politici “furbetti”che hanno chiesto e ottenuto il bonus di 600 euro per partita iva è vergognosa e infanga non solo i politici ma la stessa politica.”

Lo sostiene il deputato Regionale l’On. Carmelo Pullara, capogruppo Popolari e Autonomisti all’Ars.

“Sto seguendo con profonda indignazione e sdegno -dichiara Pullara- le polemiche sul bonus di 600 euro percepito da alcuni parlamentari. Trovo vergognoso lo scandalo dei 5 deputati, più di 2 mila politici e un esercito di professionisti che hanno chiesto e ottenuto il bonus da 600-1000 euro per partita iva in difficoltà pur guadagnando cifre mensili ragguardevoli ben al di sopra di quelle percepite prima di entrare in politica. Ritengo che la condotta di questi politici è profondamente riprovevole e infanga la categoria. A volte l’opportunità dei comportamenti vale quanto la legalità. Pertanto-dichiara Pullara-i parlamentari che hanno chiesto e ottenuto il bonus inps si facessero avanti e chiedessero scusa agli italiani. Chiedo ai destinatari del bonus-conclude Pullara- di farsi avanti per non infangare tutti coloro i quali invece svolgono il loro ruolo parlamentare con etica e sacrificio”.