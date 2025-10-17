ADV

È in corso una nuova operazione di bonifica lungo la Strada Comunale Oreto Grata, dove verranno rimossi rifiuti abbandonati, ingombranti ed — a breve — anche sfabbricidi e materiali contenenti amianto.

“Prosegue con rigore l’impegno dell’Amministrazione Comunale nella tutela del decoro urbano, dell’ambiente e della salute pubblica – scrive il Sindaco Balsamo in una nota social – Grazie al sistema di videosorveglianza installato nell’area, sono stati individuati tutti coloro che, con comportamenti incivili e irresponsabili, continuano a conferire rifiuti fuori orario o materiali non conformi. Gli stessi saranno sanzionati senza nessuna tolleranza.Si tratta di una condizione indecorosa, che rappresenta una vera e propria offesa alla città, al territorio e alla comunità tutta. La città merita rispetto, e noi continueremo a difenderla con determinazione”.