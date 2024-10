Pubblicità

Proseguono gli interventi per riportare Licata ad una condizione di normalità dopo l’intensa perturbazione di ieri. Impegnati volontari e Vigili del Fuoco soprattutto in operazione di spalamento del fango.

Attivi con mezzi e idrovore all’interno del mercato ortofrutticolo i volontari della Guardia Costiera Ausiliaria Licata.

In Via Massaua e nell’intero Quartiere Africano, in corso interventi di bonifica per liberare le strade dal fango.