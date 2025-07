Uomini e mezzi della Provincia di Agrigento stanno bonificando dall’amianto presente in zona la località balneare della Rocca-Pisciotta. L’intervento ha preso il via questa mattina e diverse quantità di amianto sono già state stoccate per essere ora trasferite per le successive modalità specifiche di smaltimento. Alla Rocca-Pisciotta presenti la consigliera provinciale Anna Triglia, il Sindaco Angelo Balsamo e il vicesindaco Angelo Trigona e, per la Provincia, il Geometra Sciarratta. “Si tratta di un intervento particolarmente importante – le parole di Anna Triglia – perché consente di bonificare un sito destinato alla balneazione riportando condizioni di salubrità e rimuovendo un pericolo rappresentato dalla presenza di amianto. Ringrazio la Provincia di Agrigento per la sensibilità mostrata e per questo nuovo intervento operato a Licata. Al contempo – conclude – invito i miei concittadini ad essere più rispettosi degli spazi comuni e della salute altrui”.