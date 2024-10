Pubblicità

Dispersione di gas mentre cucina, ustioni gravi sulla parte alta del corpo per un extracomunitario ospite di una casa di accoglienza di Licata. La fiammata sarebbe stata generata dall’accensione di un accendino che ha innescato le vesti del giovane. L’uomo è stato trasferito in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo e da lì, dopo essere stato intubato, spostato in elisoccorso in uno degli ospedali dell’Isola. Le sue condizioni non sembrano essere gravi. Nella casa di accoglienza è arrivato anche un equipaggio dei Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina.