Stop alla raccolta dei rifiuti non correttamente differenziati soprattutto nel giorno del secco residuo. L’annuncio è dell’azienda che gestisce il servizio.
“Ieri mattina gli operatori ecologici hanno provveduto a posizionare i bollini di non conformità sui sacchetti contenenti rifiuti che non rispettavano le regole della raccolta differenziata e che si trovano, in molti casi, ancora per strada.
Questi sacchetti andranno ritirati dai cittadini che li hanno conferiti, i rifiuti andranno differenziati e successivamente esposti in base al calendario.
Chiediamo la collaborazione di tutti per una città più pulita e decorosa e un ambiente più sano”.