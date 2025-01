Domenica prossima, 26 gennaio, all’interno del programma “L’arca di Noè“, che va in onda su Canale 5 alle 13:40, Nicolò Pellecchia parlerà del Boa delle sabbie.

Unico “boa” presente in Italia che vive solo nel nostro territorio.

Basterà quindi sintonizzarsi su Canale 5 per vedere questo illustre sconosciuto che gran parte del mondo erpetologico nazionale ci invidia.