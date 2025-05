La BLPSA (Bocconi Live Performance Students Association) ieri sera si è esibita nell’Aula Magna Roentgen dell’università Bocconi portando in scena lo spettacolo “One normal night with the Addams” per la regia di Altea Russo e le coreografie di Ginevra Rossi. Ad interpretare Morticia Addams una splendida e bravissima Valentina Giavarini affiancata da Sam Ajdarkosh nel ruolo di Mal Beineke. Uno spettacolo che ha coinvolto il numeroso pubblico presente. “È un orgoglio per me – le parole del Presidente Marcello Giavarini – vedere mia figlia recitare nello spettacolo Addams andato in scena alla Bocconi di Milano”.