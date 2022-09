Pubblicità

I Nas dei Carabinieri hanno scoperto diverse irregolarità in una casa di riposo licatese. E’ stato accertato anche che la responsabile della struttura non registrava e non dava comunicazione alle autorità competenti sugli anziani registrati.

Ad operare, oltre ai Nas, anche i Carabinieri della Compagnia di Licata e quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro provinciale di Agrigento. I Militari dell’Arma hanno elevato sanzioni per 2mila euro. Va precisato però che tutti gli ospiti della struttura sono stati trovati in perfette condizioni e gli unici rilievi dei Carabinieri riguardano pertanto questioni di carattere amministrativo.