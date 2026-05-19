I Carabinieri della Compagnia di Licata, all’alba di questa mattina, hanno dato esecuzione – su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento – a diverse ordinanze di misure cautelari. Il blitz è stato eseguito intorno alle ore 5 di questa mattina. I provvedimenti eseguiti dai Militari dell’Arma riguardano sia trasferimenti in carcere che arresti domiciliari nei confronti dei soggetti destinatari delle ordinanze. Maggiori dettagli sono attesi a breve con il comunicato emesse dal Comando provinciale dei Carabinieri.
Blitz all’alba dei Carabinieri, ci sono diversi arresti
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