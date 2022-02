Pubblicità

Istituito il divieto di sosta con rimozione lungo la Strada Comunale Marcotto da martedì 15 a giovedì 17 febbraio 2022, nella fascia oraria 7,00 – 17,00 per lavori di bitumatura richiesti dalla società Royal Padel S.S.D. arl.

A renderlo noto, con ordinanza n° 31 dell’11 febbraio 2022, è Giovanna Incorvaia, responsabile della P.O. del Dipartimento 4 Polizia Municipale.

La ditta avrà l’obbligo di predisporre tutti gli accorgimenti necessari (segnaletica, segnalazione e recinzione degli scavi, fanali luminosi per la segnalazione nelle ore notturne) al corretto svolgimento dell’attività di messa in sicurezza e alla tutela della pubblica incolumità nella zona interessata dai lavori, così da garantire, in ogni caso, il libero accesso ai residenti ed il normale e sicuro flusso veicolare.