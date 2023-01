Pubblicità

Presso la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea a Roma, Cittadinanzattiva ha organizzato il 19 gennaio l’incontro “Bisogni di salute nelle aree interne tra desertificazione sanitaria e Pnrr”. Le aree interne costituiscono una parte peculiare del nostro Paese : rappresentano il 53% dei comuni italiani ospitano il 23% della popolazione e occupano una porzione del territorio italiano che supera il 60% della superficie nazionale. Una prima mappatura civica del fenomeno dei “deserti sanitari” è stata realizzata in Italia da Cittadinanzattiva e i risultati sono stati presentati durante il convegno alla presenza di Istituzioni e stakeholder. Per tale analisi Cittadinanzattiva ha utilizzato dati ufficiali forniti dal Ministero della Salute relativi all’anno 2020 riguardo alle figure sanitarie dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, ginecologi ,cardiologi e farmacisti (questi ultimi tre ospedalieri) per ciascuna provincia italiana.

Dal rapporto emerge che dal nord al sud mancano medici sia di famiglia che ospedalieri, infermieri e pediatri e nelle zone periferiche e ultraperiferiche delle zone interne è evidente la cosiddetta desertificazione sanitaria. E purtroppo il problema rischia di non essere colmato con i fondi messi a disposizione dal PNRR infatti soltanto il 16 -17% delle case e degli ospedali di comunità sarà realizzato in queste aree.

Il Segretario Generale di Cittadinanzattiva Annalisa Mandorino, ha sottolineato che le riforme previste anche dal PNRR potranno avere effetti sperati se accanto all’investimento nelle strutture si affiancherà un adeguato investimento sul personale e se si dislocheranno gli spazi di salute rafforzando le aree deboli del Paese e tenendo conto della natura dei territori.

Anche per questo motivo in occasione della prossima Giornata europea dei diritti del malato verrà promossa una mobilitazione nazionale e locale a difesa del servizio sanitario nazionale e per una riforma dell’assistenza territoriale che sia davvero a misura dei territori.

L’evento rientra nelle iniziative del progetto europeo “Action for Health and Equity: Addressing Medical Deserts” che mira a ridurre le disuguaglianze di salute affrontando la sfida dei cosiddetti deserti sanitari in Europa.

Per un approfondimento dei dati del rapporto, visitare il sito www.cittadinanzattiva.it

Dalla sede di Cittadinanzattiva Licata

Coordinatore : Maria Grazia Cimino