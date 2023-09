Pubblicità

QUATTRO MESI DI AMMINISTRAZIONE BALSAMO. Ecco un intervento dell’ex Sindaco Angelo Biondi.

Per una nuova amministrazione comunale i primi 100 giorni di attività sono, di solito, la cartina di tornasole sull’approccio politico ed organizzativo con il quale si intente affrontare il governo della città. Per l’amministrazione Balsamo di giorni ne sono trascorsi già 120, un tempo più che sufficiente per esprimere un “primo giudizio” sul metodo adottato e sull’impronta amministrativa con cui sta cercando di affrontare le varie problematiche che affliggono la nostra comunità. Ora – partendo dal presupposto che il mio personale auspicio resta, sempre e comunque, quello di vedere la nuova amministrazione affrontare e risolvere le criticità strutturali che frenano lo sviluppo del nostro comune – non credo di dire un’eresia se faccio notare che in tale direzione, finora, si è fatto davvero pochino. Vero è che nessuno ha la bacchetta magica, che certi annosi problemi per essere avviati a soluzione hanno bisogno di tempo, ma è pure vero che se non si dà la dovuta priorità, oltre mettere il necessario impegno nel pianificare azioni e risorse disponibili (soprattutto quelle umane), queste grosse criticità difficilmente si potranno superare. Va bene quanto fatto sull’aspetto del coinvolgimento dei cittadini nel ridare un accettabile decoro urbano e nel creare momenti culturali, artistici e di spettacolo che hanno animato le serate estive. Bene anche l’impegno nel continuare in questo campo organizzando la festa di San Martino e gli eventi e le iniziative per il prossimo natale. Ma voglio ricordare a me stesso che il nostro Comune non ha ancora approvato i bilanci consuntivi sia del 202, che del 2022, e non vi è notizia in merito all’approvazione del bilancio di previsione 2023. Lasciamo perdere i ritardi sugli altri documenti contabili a partire dal DUP (documento unico di programmazione), lo strumento principale per la guida strategica e operativa di ogni comune, e che doveva essere (dalla Giunta) presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio 2023, o sui ritardi nell’adeguare importanti regolamenti come quelli inerenti alla Tari. Niente di strutturale è stato fatto sul fronte di un più efficiente ed efficace servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (le discariche a cielo aperto persistono ancora). Ancor meno si è visto sul piano dell’ordine e della sicurezza: l’anarchia urbana continua a regnare sovrana (dal traffico caotico al parcheggio selvaggio, dall’abusivismo commerciale al fenomeno incontrollato del randagismo, dagli atti vandalici su beni pubblici all’inosservanza diffusa delle più elementari regole civiche). Poco o nulla è stato ancora fatto per organizzare e razionalizzare al meglio uffici e servizi comunali, in modo da impiegare le esigue risorse umane, ancora in servizio, nei settori maggiormente strategici, quali ad esempio: un ufficio in grado di partecipare ad ogni possibile bando di finanziamento disponibile, la Polizia Municipale, o l’ufficio tributi (e mi fermo qui). Dico questo senza l’intento di voler criticare un’amministrazione in carica da appena quattro mesi, ma allo scopo di stimolare un’azione amministrativa di maggiore sostanza. Il buon giorno si vede dal mattino e se non si inquadrano subito le grosse criticità, si rischia poi, travolti dalle emergenze quotidiane, di non affrontarle più. A tal riguardo avrei voluto dare il mio fattivo contributo di idee ed esperienza (da esterno alla Giunta e a titolo puramente gratuito), purtroppo, non mi è stato consentito; anzi, per il semplice fatto di avere delle idee e una visione politica improntata a un maggiore dialogo e a una più ampia partecipazione sociale, sono stato oggetto di accuse infondate e poco edificanti. Ma questa è tutta un’altra storia di cui, magari, parlerò a tempo debito, quello che importa in questa sede è far emergere la necessità di un cambio di passo da parte di Sindaco e Giunta, un ulteriore scatto in avanti nell’azione amministrativa per dare alla città, prima possibile, risposte di sostanza e largamente promesse in campagna elettorale.

Angelo Biondi