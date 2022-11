RISPARMIO ENERGETICO: FINANZIAMENTI AL 100% PER I COMUNI. Intervento dell’ex Sindaco Biondi.

La notizia è di una decina di giorni fa, ma visto che dal nostro comune non arriva alcuna informazione in merito, ritengo utile rilanciare, in sintesi, quanto in essa contenuto: “E’ stato pubblicato uno specifico avviso grazie al quale, i comuni potranno presentare fino a 5 istanze di contributo, ciascuna dall’importo non inferiore a 40mila euro, per la realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili da istallare sui tetti di edifici pubblici. Il finanziamento è concesso come contributo a fondo perduto pari al 100 per cento dei costi ammissibili fino a esaurimento delle somme stanziate complessivamente, pari a 320milioni di euro. Le domande di contributo si potranno presentate attraverso l’apposita piattaforma elettronica dal prossimo 30 novembre e fino al 28 febbraio 2023”.

Non vi è dubbio che per il comune di Licata ottenere tali finanziatemi (considerati i problemi di cassa e dell’attuale caro energia) rappresenterebbe una gran bella boccata di ossigeno. Ma come si dice?: “Se non giochi, non puoi vincere”. Ecco perché ci permettiamo di sollecitare chi in atto ci amministra a non trascurare una così ghiotta opportunità. Se non è stato già fatto, si provveda a dare specifico incarico ai propri funzionari tecnici. A tal riguardo si fa presente la disponibilità alla piena collaborazione da parte dell’Ance Costruttori edili di Agrigento, che per bocca del suo presidente provinciale, ha anche provveduto a segnalare a tutte le amministrazioni locali agrigentine l’importanza di una tale opportunità.