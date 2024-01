Pubblicità

Due buone notizie per Licata. Intervento dell’ex Sindaco Angelo Biondi.

Il 2024, per chi è più propenso a vedere il bicchiere mezzo pieno e no mezzo vuoto, comincia con due bei regali per la nostra città: 10 nuovi agenti della Polizia di Stato vanno a rinforzare il locale commissariato, mentre dalla finanziaria regionale (la prima ad essere approvata entro i termini di legge dopo più di vent’anni di ricorso all’esercizio provvisorio), 1.200.000 euro vengono destinati a Licata per piccole opere pubbliche e l’ampliamento di beni e servizi comunali. Due segnali sicuramente positivi, che magari non risolvono le tante problematiche che vive la città, ma che, comunque, denotano un rinnovato interesse delle massime istituzioni regionali e nazionali verso la nostra comunità. E questo, senza alcun dubbio, è un merito che va attribuito all’impegno dei rappresentanti politici locali, di ogni livello o colore politico. Che ogni addetto ai lavori rivendichi (con orgoglio), dunque, la parte che ha svolto, polemizzare su chi ha più o meno meriti, serve solo ad alimentare lo scetticismo, le critiche e il benaltrismo di quanti non perdono occasione per dare addosso, sempre e comunque, alla politica. Piuttosto, si prenda spunto da questo risultato per aprire la stagione del dialogo e della condivisione al fine di conseguire ulteriori e più risolutivi risultati per il rilancio della nostra città.