Una nota della Delegazione di Licata di Confcommercio a firma di Angelo Biondi sull’attuale situazione di Piazza Attilio Regolo.

Un progetto di riqualificazione non può nascere sacrificando due attività che da anni garantiscono lavoro, identità e socialità alla piazza. Qui non si parla solo di strutture, ma dei sacrifici di persone che hanno investito con serietà sul loro futuro. La sopravvivenza delle due gelaterie di Piazza Attilio Regolo non è solo una questione commerciale: riguarda preservare e difendere il lavoro di intere famiglie.

L’idea progettuale “moderna” che si vuole portare avanti rischia di cancellare proprio ciò che rende unica questa piazza: l’identità di un borgo marinaro, fatto di luoghi vivi, riconoscibili, radicati nella memoria collettiva. Una piazza non è un rendering: è storia, relazioni, quotidianità.

Per questo chiediamo che l’Amministrazione apra un dialogo costruttivo, cercando soluzioni che preservino ciò che funziona e che dà vita al territorio. Demolire è semplice. Costruire insieme è ciò che una comunità merita.

Angelo Biondi – Confcommercio Licata/Palma