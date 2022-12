Pubblicità

Intervento dell’ex Sindaco Angelo Biondi. Licata avrebbe perso i 30 milioni di euro.

LICATA: BRUTTA NOTIZIA SOTTO L’ALBERO.

A dire il vero ne avevamo il triste sospetto, ma adesso la cattiva notizia sembra essere certa. Il famigerato finanziamento di 30 milioni di Euro per le opere necessarie a dare soluzioni ai gravi problemi di dissesto idrogeologico del territorio di Licata, non ci sono più. La brutta notizia l’ha data l’on. Angelo Cambiano, nel corso del suo intervenendo all’incontro di SOS Licata, di sabato u.s.

A quanto pare, dopo quasi cinque anni in attesa dei necessari progetti esecutivi (mai arrivati) la Regione ha stornato il cospicuo finanziamento per altre finalità.

Agnello e sugo, ed è finito pure questo battesimo. Non si rimuoveranno più le gravi cause oggetto dei continui allagamenti di zone e quartieri ben noti. Non si ripristineranno più le strade comunali costiere fortemente a rischio per le inarrestabili frane. Nessun intervento verrà più posto in essere per frenare l’erosione costiera. Niente di niente, i soldi non ci sono più.

Buon Natale, LICATA.