Bad Wildungen (Germania) ha ospitato le fasi finali di tutte le discipline di biliardo. E nei 5 birilli ha trionfato il licatese Luigi La Rocca che ha partecipato in qualità di campione regionale nella sua specialità. La Rocca a sorpresa ha superato i più quotati giocatori nazionali tedeschi che avevano anche esperienza internazionali. Dopo la qualificazione nel gruppo eliminatorio, La Rocca nei quarti di finale ha affrontato e sconfitto il campione in carica, Michel Peters, al termine di un match tiratissimo e vinto 3-2 alla bella. In semifinale, altra affermazione contro Aniello Monteforte sempre per 3-2. In finale, il successo contro Martin Maltzahn vincitore degli ultimi 2 Grand prix 5 birilli in Germania. 3-0 l’affermazione finale con la conquista del titolo di campione tedesco 2023. Vittoria che consente a La Roca di partecipare ai prossimi Europei in programma in Sardegna sia da individuale che come rappresentante della nazionale tedesca di biliardo.

La Rocca vive in Germania da 11 anni ma ha ripreso a giocare da un anno con una escalation di risultati culminati nel successo a livello nazionale in Germania.